Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини.
“Сьогодні, у День пам’яті захисників України, родини морпіхів зібралися на акцію-нагадування не лише про загиблих, але й тих військових і цивільних, які залишаються в російському полоні або зникли безвісти. Вони хочуть почути від представників МКЧХ відповідь, чому більшість сімей не має жодної інформації про місце перебування та стан їхніх рідних”, – написала організація.
Медійна ініціатива нагадала, що Міжнародний комітет Червоного Хреста – єдина організація, яка має право відвідувати місця утримання військовополонених, але здійснювати такі візити вона може лише за згодою адміністрації в’язниці, ізолятора чи колонії.
- 29 серпня — День пам’яті загиблих захисників України
- На фронті за добу відбулося 195 боєзіткнень, — Генштаб
- На фронті загинула військова й активістка Наталя Кузнєцова