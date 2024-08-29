Родичі полонених морських піхотинців вийшли на протест біля офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. Акція відбулася 29 серпня в Києві, у День пам'яті захисників України.

Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини.

“Сьогодні, у День пам’яті захисників України, родини морпіхів зібралися на акцію-нагадування не лише про загиблих, але й тих військових і цивільних, які залишаються в російському полоні або зникли безвісти. Вони хочуть почути від представників МКЧХ відповідь, чому більшість сімей не має жодної інформації про місце перебування та стан їхніх рідних”, – написала організація.

Медійна ініціатива нагадала, що Міжнародний комітет Червоного Хреста – єдина організація, яка має право відвідувати місця утримання військовополонених, але здійснювати такі візити вона може лише за згодою адміністрації в’язниці, ізолятора чи колонії.