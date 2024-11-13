Масштабне розслідування журналістів "Схем" викрило придбання елітної нерухомості в Дубаї родичами народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая. Згідно з отриманими даними з державних реєстрів ОАЕ, загальна вартість придбаного майна перевищує один мільйон доларів.

Про це повідомляють журналісти “Схем”.

Журналісти встановили, що Поліна Касай, донька депутата, у квітні 2022 року придбала двокімнатну квартиру в елітному житловому комплексі Dubai Gate 2 за 310 тисяч доларів (близько 9 мільйонів гривень на момент купівлі). Комплекс вирізняється розкішною інфраструктурою, включаючи приватний басейн, сауну та цілодобову охорону.

Олександр Касай, племінник народного депутата, став власником трьох об’єктів нерухомості:

Апартаменти в Studio One за 202,5 тисячі доларів (квітень 2022) Квартира в Palm Views West вартістю 330 тисяч доларів (серпень 2022)

Додаткові апартаменти в Studio One за 240 тисяч доларів (лютий 2023)

“Ми не звітуємо один перед одним про наші рішення та плани… Донька живе окремо і будує своє власне життя з 2019 року, зокрема заробляє власною справою, самостійно ухвалює рішення щодо свого майна і своїх фінансів”, – прокоментував ситуацію Геннадій Касай.

Розслідування виявило значну невідповідність між офіційними доходами та вартістю придбаного майна. За даними реєстру доходів фізичних осіб, Поліна Касай за останні три з половиною роки заробила близько 3 мільйонів гривень, що майже втричі менше вартості її дубайської квартири.

“Схеми” встановили, що донька депутата працює копірайтеркою та контент-менеджеркою в українсько-ізраїльській місії FRIDA Ukraine. У 2019 році її заробіток як фрілансера становив від 150 до 900 гривень за проєкт.

Особливу увагу привертає зв’язок придбання нерухомості зі скандалом навколо поставок військової амуніції. Олександр Касай був співвласником турецької компанії Vector Avia, яка отримала контракт від Міністерства оборони України на 27 мільйонів доларів.

“Абсолютно прямо нам сказали, що вони знайшли її самі, без конкурсів, просто запитавши комерційну пропозицію. І компанії, по якій вже були питання і карні справи щодо якості їхньої продукції, дали предоплату аванс у розмірі 30 мільйонів доларів”, – зазначила голова антикорупційного парламентського комітету Анастасія Радіна.

СБУ розпочала розслідування справи в грудні 2022 року. Слідчі встановили змову між чиновниками Міноборони та Vector Avia щодо привласнення державних коштів. Співзасновнику компанії Роману Плетньову було заочно оголошено підозру, проте Олександру Касаю – ні.

Наразі обидва власники отримують значні прибутки від здачі нерухомості в оренду:

Поліна Касай отримує близько 23 тисяч доларів щорічно Олександр Касай заробляє понад 65 тисяч доларів на рік від оренди трьох об’єктів

Експерти зазначають проблематичність контролю за оподаткуванням таких доходів:

“Дізнатися нашому ДПС про такі доходи, виплачені на рахунок в еміратському банку буде складно, оскільки скоріше за все банк ОАЕ буде вважати українця резидентом ОАЕ, особливо якщо в нього є резидентна віза та сертифікат федерального податкового агентства”, – пояснюють фахівці.

Незважаючи на численні запити журналістів, ні Поліна, ні Олександр Касай не надали пояснень щодо джерел коштів на придбання елітної нерухомості. Сам народний депутат Геннадій Касай також утримався від роз’яснень щодо походження коштів своїх родичів.

Розслідування порушує важливі питання щодо прозорості фінансових операцій родин високопосадовців, особливо в контексті військових закупівель та використання державних коштів під час війни. Ситуація потребує подальшого розслідування та відповідного реагування з боку правоохоронних органів та антикорупційних інституцій.