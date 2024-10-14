Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Володимир Прокопів обіймає посаду депутата Київради з 2014 року, а з 2021 року — заступника мера столиці.

За даними журналістів, у 2015 році на тестя Прокопіва, Андрія Штурмая, було зареєстровано компанію ТОВ “ВП СЕРВІС”. Через цю фірму згодом придбали кілька об’єктів нерухомості — квартири й офіси загальною площею приблизно 600 кв.м. у різних районах Києва. У 2020 році компанія придбала ще 150 кв.м. в елітному ЖК “Тетріс Холл”. На момент оформлення компанії на Штурмая, він не мав іншого бізнесу і працював на АТ “Іванофранківськгаз”. Згодом Прокопів зазначив, що його тесть вже багато років працює за кордоном у будівельній галузі.

Додатково теща Прокопіва, Стелла Штурмай, стала власницею будинку в котеджному містечку “Нова Ходосівка”, площею близько 190 кв.м., вартістю на момент придбання від 180 тисяч доларів. Останньою відомою посадою Штурмай було місце заступниці з навчально-виробничої роботи в Івано-Франківському художньому училищі №3, де її заробітна плата не перевищувала 20 тисяч гривень на місяць.

Дружина Прокопіва, Віра, також володіє нерухомістю — комерційним приміщенням в ЖК “Теремки”, яке вона придбала за 13 млн грн. Вона також інвестувала в трикімнатну квартиру в ЖК “Хеппі Хаус”, за яку влітку 2022 року заплатила близько 2 млн грн, тоді як забудовник продавав аналогічні квартири за вищими цінами.

Крім того, Віра Прокопів є власницею компанії ТОВ “ВП ГРУП”, яка вже на другий день після початку повномасштабного вторгнення Росії вклала кошти в будівництво ЖК “Signature”. Навесні 2023 року вона придбала ще одне комерційне приміщення в ЖК “Метрополь” площею 70 кв.м.

Прокопів у відповідь на запитання розслідувачів стверджує, що має великий досвід у сфері нерухомості та вміє вміло вести переговори.