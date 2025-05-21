Роланд Цебер, депутат Закарпатської обласної ради від партії “Слуга Народу”, прокоментував звинувачення угорських спецслужб у його “шпигунстві” та спробах встановити зв’язки з опозиційними політиками. Він охарактеризував ці звинувачення як частину внутрішньої політичної гри угорської влади, підкресливши, що дипломатичні контакти є нормальним процесом, а не актом шпигунства.

Цебер вказав на те, що подібні звинувачення використовуються Угорщиною для політичних маніпуляцій, а також для блокування євроінтеграційних прагнень України. Він нагадав про минулорічний скандал, пов’язаний з російськими спецслужбами, які мали доступ до бази даних угорського Міністерства закордонних справ, але жоден російський дипломат не був висланий.

Політик підкреслив, що є корінним закарпатцем, який все своє життя працює над покращенням відносин між Україною та Угорщиною. Він спростував звинувачення у співпраці з українськими спецслужбами, зазначивши, що ці заяви спрямовані на дискредитацію опозиційного політика Петера Мадяра, чий рейтинг в Угорщині зростає.

Цебер також розповів про активне поширення пропагандистських кампаній, які намагаються пов’язати його з українською розвідкою та підірвати його репутацію. Він риторично запитав, чи може налагодження контактів з політиками вважатися шпигунством, і наголосив на важливості відкритого обговорення агресії проти України, закликаючи міжнародну спільноту підтримати Україну у цій боротьбі.

20 травня угорський держсекретар Золтан Ковач оголосив про виявлення двох “українських шпигунів”, які нібито намагалися встановити зв’язки з опозиційними політиками та збирали військову і енергетичну розвідувальну інформацію. Серед них був названий Роланд Цебер, якого угорська влада звинуватила у нелегальній співпраці з українською розвідкою.

У відповідь на ці події, 9 травня Служба безпеки України викрила агентурну мережу угорської воєнної розвідки, яка діяла на шкоду українській державі. Це призвело до висилки дипломатів з обох країн, що загострило двосторонні відносини.