Оновлення тенісних рейтингів WTA та ATP після Ролан Гаррос-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Після завершення Ролан Гаррос-2025 світові тенісні рейтинги WTA та ATP зазнали значних змін, які стосуються українських спортсменів.

Еліна Світоліна, яка дійшла до чвертьфіналу турніру, піднялася на 13-ту позицію у рейтингу WTA, покращивши своє становище на одну сходинку. Вона поступилася у чвертьфіналі Ізі Швьонтек, але цей результат став п’ятим у її кар’єрі на цьому турнірі.

На жаль, Марта Костюк опустилася у рейтингу після поразки у першому колі кваліфікації, що стало її найбільшим розчаруванням за останні п’ять років. Проте Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна покращили свої позиції, увійшовши до топ-150 WTA, а Калініна навіть повернулася до топ-100.

У топ-10 жіночого рейтингу відбулися зміни: китайська тенісистка Цінь Вень Чжен та іспанка Паула Бадоса піднялися на вищі позиції, тоді як полька Іга Швьонтек і американка Емма Наварро опустилися. Лідеркою рейтингу стала Аріна Сабалєнка, яка програла у фіналі Ролан Гарросу Коко Гофф.

Серед чоловіків Віталій Сачко піднявся на 20 позицій у рейтингу ATP, зайнявши 205-те місце. Його найбільша перемога на Челленджері у Простейові над 19-ю ракеткою світу Якубом Меншіком стала ключовою для цього прогресу.

Інші українські тенісисти також зазнали змін: Олександр Овчаренко піднявся на 13 позицій, а Олег Приходько опустився на 17. У топ-10 ATP відбулося сім змін, серед яких прогрес Джек Дрейпера, Новака Джоковича, Лоренцо Музетті, Томмі Пола та Хольгера Руне. Лідером рейтингу залишається Яннік Сіннер, який у фіналі Ролан Гарросу поступився Карлосу Алькарасу.

Топ-10 WTA після Ролан Гаррос-2025

1. Аріна Сабалєнка – 11553 очок

2. Коко Гофф (США) – 8083

3. Джессіка Пегула (США) – 6483

4. Жасмін Паоліні (Італія) – 4805

5. Цінь Вень Чжен (Китай) – 4668 (+2)

6. Мірра Андрєєва – 4636

7. Іга Швьонтек (Польща) – 4618 (-2)

8. Медісон Кіз (США) – 4484

9. Паула Бадоса (Іспанія) – 3684 (+1)

10. Емма Наварро (США) – 3649 (-1)

Українки у рейтингу WTA: 13. Еліна Світоліна – 3035 (+1), 26. Марта Костюк – 1736 (-1), 45. Даяна Ястремська – 1159 (+3), 67. Юлія Стародубцева – 924 (+14), 96. Ангеліна Калініна – 708 (+17).

Топ-10 ATP після Ролан Гаррос-2025

1. Яннік Сіннер (Італія) – 10880 очок

2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 8850

3. Александер Звєрєв (Німеччина) – 6385

4. Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4800 (+1)

5. Новак Джокович (Сербія) – 4630 (+1)

6. Лоренцо Музетті (Італія) – 4560 (+1)

7. Тейлор Фрітц (США) – 4675 (-3)

8. Томмі Пол (США) – 3510 (+4)

9. Хольгер Руне (Данія) – 3440 (+1)

10. Алекс де Мінор (Австралія) – 3285 (-1)

Українські тенісисти у рейтингу ATP: 205. Віталій Сачко – 264 (+20), 334. Олександр Овчаренко – 156 (+13), 343. Олег Приходько – 150 (-17).