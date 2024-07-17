Про це повідомила співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко.

“Роман Червніський на волі! Біля СІЗО в Кропивницькому його зустріли родина, депутати Європейської солідарності, які були на всіх судилищах, люди доброї волі, які підтримували Романа”, — написала вона.