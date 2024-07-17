Про це повідомила співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко.
“Роман Червніський на волі! Біля СІЗО в Кропивницькому його зустріли родина, депутати Європейської солідарності, які були на всіх судилищах, люди доброї волі, які підтримували Романа”, — написала вона.
Зазначимо, що Романа Червінського мали випустити під заставу 16 липня, проте не встигли отримати підтвердження надходження коштів.
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