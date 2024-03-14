Рішенням Печерського районного суду Києва Романа Гринкевича було залишено під вартою до 17 квітня через частково задовільнене клопотання прокурора. Розмір застави було зменшено до суми в 469 млн. гривень.

Нагадаємо, що Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, разом із батьком вважаються підозрюваними у діяльності злочинної організації, яка ймовірно займалась постачанням для ЗСУ неякісного одягу сумою на 1 млрд гривень.

17-го березня спливає строк утримання підозрюваного, тому, за клопотання прокурора Олександра Ливчука, запобіжний захід утримування під вартою було подовжено ще на місяць. Прокурор аргументує необхідність прийняття судом відповідного рішення тим, що причетність Романа Гринкевича до діяльності злочинної організації досі не спростована і є чітко встановленою слідством. Тому подальше утримування Романа під вартою є необхідним, адже після виходу за межі СІЗО підозрюваний може почати переховуватись від слідства, що значно ускладнить розв’язання гучної справи.

“Поки не проведено весь комплекс дій. Якщо Гринкевич буде за стінами СІЗО, він буде знищувати докази, знищити оригінали документів і буде впливати на свідків, водіїв які перевозили товари”, — заявив прокурор.

Захист підозрюваного активно наполягає на апеляції та пом’якшенні запобіжного заходу. Сам Гринкевич заявляє, що підозра, висунута судом, є необгрунтованою і також наполягає на засіданні з приводу апеляції, яких мало відбутися вже 6.

У свій захист Роман заявляє:

“Був факт коли приїхало 3 машини з неналежним товаром, ми звернулись до турецької компанії. Є доказ, що власник турецької компанії приїжджав, помилки були виправлені. Зараз мобілізація, немає чим укомплектувати військовим, але ДБР затримує наш товар. Нестиковка по кількості: як 40 чоловік рахували три тижні — і не було неточності, а ДБР за день порахували недостачу. Коли дізналися, що товар на складах, справу перекваліфікували на шахрайство”

Також під час висутпу в суді Роман запевняв у тому, що турецький товар був сертифікований і що жодного браку або підробок на постачанні не було.