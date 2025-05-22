Конституційний суд Румунії відхилив скаргу на результати виборів 2025

Конституційний суд Румунії ухвалив рішення відхилити скаргу Джордже Сіміона, лідера ультраправої партії AUR, щодо скасування результатів президентських виборів, що відбулися 18 травня 2025 року. Суд визнав аргументи Сіміона безпідставними, і це рішення вже було передано Центральній виборчій комісії Румунії.

У своєму повідомленні суд зазначив, що деталі рішення будуть опубліковані в офіційному віснику країни. Сіміон, у свою чергу, прокоментував це рішення як продовження «державного перевороту» і закликав своїх прихильників до активних дій у найближчі тижні.

Нікушор Дан, який здобув понад 54% голосів у другому турі виборів, назвав скаргу свого опонента «штучною» та безпідставною. Він спростував звинувачення у зовнішньому втручанні, зокрема щодо фінансування з Молдови, назвавши їх «абсолютно нерозумними».

20 травня Сіміон подав офіційну скаргу до Конституційного суду, вказуючи на підстави, схожі на ті, що призвели до скасування виборів у грудні 2024 року. Він стверджував про зовнішнє втручання з боку різних акторів, натякаючи на Францію та Молдову, і запевняв, що має відповідні докази.

Співзасновник Telegram Павло Дуров висловив підтримку Сіміону, заявивши про готовність свідчити у суді, після того як стало відомо, що західноєвропейська країна нібито звернулася до месенджера з проханням обмежити доступ до консервативних політичних каналів у Румунії перед виборами.

У відповідь Міністерство закордонних справ Франції назвало звинувачення у втручанні необґрунтованими, а французька розвідка спростувала заяви Дурова. Водночас речник румунського МЗС повідомив про можливі ознаки втручання Росії у вибори та поширення фейкових новин через Telegram та інші платформи.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Конституційний суд Румунії вже скасовував результати президентських виборів через підозри у втручанні Росії. Тоді проросійський кандидат Келін Джорджеску, який переміг у першому турі, був знятий з виборів.

Перший тур позачергових президентських виборів 2025 року відбувся 4 травня, а у другий тур вийшли Джордже Сіміон і Нікушор Дан. Другий тур відбувся 18 травня, де Дан здобув перемогу з понад 54% голосів, а Сіміон отримав понад 46% голосів.