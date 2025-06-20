Румунія евакуювала 121 громадянина з Близького Сходу: міжнародні реакції

Як передає медіа news.ro

Сьогодні, 20 червня, Румунія успішно евакуювала 121 громадянина, які перебували в зоні збройного конфлікту на Близькому Сході, разом із їхніми родинами. Ще 37 осіб очікують на прибуття найближчим часом. Для цієї операції були задіяні два військові літаки, про що повідомила пресслужба уряду Румунії.

Згідно з інформацією, завдяки злагодженій роботі кількох державних установ вдалося евакуювати загалом 158 осіб – громадян Румунії та їхніх близьких, які звернулися за допомогою. 121 особа вже прибула до Бухареста, а 37 осіб безпечно прямують до країни.

Евакуація проводилася за допомогою літаків Міністерства національної оборони та Військово-повітряних сил Румунії, які приземлилися в безпосередній близькості до зони конфлікту, де громадян було посаджено на борт.

Раніше румунських громадян транспортували автомобілями безпечними маршрутами завдяки зусиллям дипломатичного персоналу. Після спілкування з тими, хто бажав виїхати, було організовано їхнє перевезення.

“Також було вжито заходів, відповідно до чинного законодавства, для захисту національної безпеки шляхом перевірки всіх евакуйованих осіб під час в’їзду на територію країни.”

Уряд Румунії підкреслює, що всі витрати на евакуацію та репатріацію покриваються виключно за рахунок державного бюджету. Влада також висловила готовність продовжувати надавати допомогу громадянам у зоні конфлікту та виконувати подальші евакуаційні місії за потреби.

Водночас інші країни регіону також проводять евакуаційні операції. Наприклад, 16 червня Словаччина евакуювала 73 особи з Йорданії та Ізраїлю через загострення ситуації на Близькому Сході. 17 червня в Тель-Авіві розпочалася евакуація громадян Литви, Латвії та Естонії, а 18 червня Польща прийняла першу групу евакуйованих, серед яких були й українці.

19 червня до Вільнюса прибули близько 100 осіб, евакуйованих з Ізраїлю, серед яких громадяни Литви, Латвії та Естонії.

На фоні цих подій 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по численних об’єктах, пов’язаних із військовою інфраструктурою та збагаченням урану.

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.” – Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу

Внаслідок цих ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері. У відповідь на авіаудари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, хоча Іран запевняє, що серйозних пошкоджень не зазнав.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран звинуватив США у причетності до ударів, однак Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.