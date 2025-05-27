Келін Джорджеску завершує політичну кар'єру після виборів у Румунії 2025

Про це йдеться на офіційній сторінці у Facebook

Келін Джорджеску, колишній кандидат на пост президента Румунії, оголосив про свій вихід з політичної арени. Це рішення він озвучив у відеозверненні, опублікованому на його офіційній сторінці у Facebook.

Джорджеску підкреслив, що вирішив завершити свою політичну кар’єру, вважаючи цей етап закритим. Він зазначив, що це рішення було ухвалене ним самостійно. Колишній кандидат також акцентував увагу на тому, що не є членом жодної політичної партії і не має наміру створювати нову політичну силу або знову балотуватися на державні посади.

«Я обираю залишатися нейтральним і безстороннім, без політичної приналежності. У нинішній ситуації я не бажаю займати жодну посаду в румунській державі. Тепер я зосереджуся на своїй родині, якій потрібен спокій і здоров’я після всіх останніх потрясінь», – зазначив Джорджеску у своїй заяві.

Водночас він не виключив можливості повернення в політику в майбутньому: «Хоча цей етап завершено, я все ще вірю в ідеали, за які боровся. Якщо з’явиться реальний шанс принести користь Румунії, я готовий повернутися».

Президентські вибори в Румунії

У грудні минулого року Конституційний суд Румунії скасував результати президентських виборів, які відбулися у листопаді. Тоді в першому турі лідирував проросійський кандидат Келін Джорджеску, але румунські спецслужби запідозрили Росію у втручанні у виборчий процес, що призвело до заборони його участі у виборах.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року. У другий тур вийшли ультраправий кандидат Джордже Сіміон, який отримав 40,96% голосів від «Альянсу за Союз румунів», та незалежний кандидат Нікушор Дан, голова Бухареста, з 20,99% голосів.

18 травня відбувся другий тур виборів, за результатами якого перемогу здобув Нікушор Дан, отримавши понад 54% голосів. Його опонент Джордже Сіміон набрав понад 46% голосів.