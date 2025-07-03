Судовий процес над ультраправим політиком Келіном Джорджеску в Румунії

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури Румунії

2 липня 2025 року прокуратура Румунії направила до суду справу колишнього кандидата в президенти, ультраправого політика Келіна Джорджеску. Його звинувачують у пропаганді фашистських і расистських ідей, а також у прославлянні осіб, причетних до геноциду та воєнних злочинів. Хоча ім’я обвинуваченого не було вказано, за інформацією “Радіо Свобода”, мова йде саме про Джорджеску.

Слідство встановило, що з 2020 по 2025 рік Джорджеску п’ять разів порушив статтю Кримінального кодексу, яка забороняє публічну пропаганду фашистських, легіонерських, расистських або ксенофобських ідей. У своїх виступах він закликав до “мобілізації нації для створення нової людини на основі православного містицизму” та надмірно прославляв історичне минуле, порівнюючи його з сучасними подіями, коли, на його думку, гідність національної спільноти утискають зовнішні держави.

Джорджеску також активно формував позитивний образ Іона Антонеску – диктатора, якого вважають воєнним злочинцем в Румунії. Він вихваляв його, представляючи як національного героя, а також копіював його жести, слова та інтонацію. У жовтні 2021 року під час виступу в Бухаресті перед натовпом протестувальників політик виконав легіонерський салют.

“За злочин, у якому звинувачують політика, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 місяців до 3 років та позбавлення певних прав. Максимальний термін покарання може бути збільшено ще на 3 роки.” – Радіо Свобода

Келін Джорджеску, 62-річний інженер-аграрій, формально безпартійний, раніше входив до ультраправого націоналістичного “Альянсу за об’єднання румунів”. Довгий час він не фігурував у соцопитуваннях, а перед виборами йому прогнозували від 4 до 7 відсотків підтримки. Його популярність зросла завдяки відеороликам у TikTok, які стали широко поширеними в мережі.

DW описує Джорджеску як ультраправого політика, православного фундаменталіста, який захоплювався Путіним так само, як і румунськими фашистами з “Руху легіонерів”, що діяв між двома світовими війнами. Він скептично ставився до членства Румунії в НАТО та закликав переглянути політику допомоги Україні.

Джорджеску не проводив справжньої виборчої кампанії, не мав політичної партії чи організації, а традиційні медіа майже не висвітлювали його діяльність.

Президентські вибори в Румунії

У грудні 2024 року Конституційний суд Румунії скасував результати листопадових виборів, на яких у першому турі переміг проросійський кандидат Келін Джорджеску. Румунські спецслужби запідозрили Росію у втручанні у вибори, а Джорджеску заборонили балотуватися.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року. До другого туру пройшли ультраправий кандидат Джордже Сіміон (40,96% голосів) та незалежний кандидат, голова Бухареста Нікушор Дан (20,99% голосів).

18 травня відбувся другий тур, у якому переміг Нікушор Дан, отримавши понад 54% голосів. Його опонент Сіміон набрав понад 46% і намагався оскаржити результати в Конституційному суді, але суд одноголосно відхилив його позов як необґрунтований.

26 травня Дан склав присягу і офіційно став главою держави. Серед його пріоритетів – освіта, охорона здоров’я, правосуддя, економіка, навколишнє середовище та зовнішня політика Румунії.