Президент Румунії Нікушор Дан оголосив про новий уряд і дату призначення прем'єра

Заяву румунського президента цитує Digi24

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив, що 9 червня будуть оприлюднені деталі програми нового Кабінету міністрів. Ім’я нового прем’єр-міністра стане відомим через десять днів. Цю інформацію повідомляє Digi24.

На запитання журналістів про можливість призначення нового прем’єра до кінця тижня, Дан відповів, що

“така можливість є”.

Президент уточнив, що протягом тижня триватимуть політичні консультації з цього питання.

“Ми перебуваємо на стадії обговорень, і я дуже ціную, що всі лідери партій поводяться розумно”, – додав Дан.

Також він зазначив, що 9 червня відбудеться обговорення економічної програми нового уряду.

Відповідаючи на питання про те, чи готові політичні сили Румунії взяти на себе відповідальність за непопулярні заходи, Дан висловив задоволення, що

“дуже радий, що всі партії, з якими ми ведемо переговори, хочуть увійти до уряду”.

Він вважає, що формування нового уряду відбудеться приблизно за десять днів.

Крім того, президент припустив, що до складу нового Кабінету міністрів можуть увійти представники Соціал-демократичної партії.

Президентські вибори в Румунії

У грудні минулого року Конституційний суд Румунії скасував результати листопадових виборів. Тоді в першому турі переміг проросійський кандидат Келін Джорджеску, але румунські спецслужби запідозрили втручання Росії у виборчий процес, внаслідок чого Джорджеску заборонили балотуватися.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року. У другий тур пройшли ультраправий кандидат Джордже Сіміон, який отримав 40,96% голосів (“Альянс за Союз румунів”), та незалежний кандидат, голова Бухареста Нікушор Дан із 20,99% голосів.

18 травня відбувся другий тур виборів, за результатами якого переміг Дан, набравши понад 54% голосів. Його опонент Сіміон отримав понад 46% і намагався оскаржити результати в Конституційному суді, але суд одноголосно відхилив його позов як необґрунтований.

26 травня Нікушор Дан склав присягу і офіційно став президентом Румунії. Він визначив своїми пріоритетами освіту, охорону здоров’я, правосуддя, економіку, захист навколишнього середовища та зовнішню політику країни.