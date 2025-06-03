Про це він сказав під час саміту “Бухарестської дев’ятки” у Вільнюсі, повідомляє Digi24.ro.

Президент Румунії Нікушор Дан підтвердив, що його країна продовжить підтримувати Україну в умовах російської агресії. Він зазначив, що Україна є більш надійним партнером для Румунії, ніж Росія або будь-яка країна, що знаходиться під контролем Москви. Ці слова прозвучали під час саміту “Бухарестської дев’ятки”, що проходив у Вільнюсі, за інформацією Digi24.ro.

Відповідаючи на запитання про прозорість військової допомоги Україні, Дан зазначив, що наразі не може оцінити всі переваги та ризики. Проте він підкреслив, що Румунія продовжить підтримувати Україну, оскільки це безпосередньо стосується безпеки самої Румунії.

“Це одна справа ‒ мати на східному кордоні Україну, з якою у нас є договір з 1997 року, і зовсім інша ‒ коли йдеться про Росію або державу, яка перетворюється на другу Білорусь.” – Нікушор Дан, президент Румунії

Крім того, президент Румунії повідомив, що, ймовірно, візьме участь у саміті, запланованому на 11 червня в Одесі, де обговорюватимуть технічні аспекти подальшої співпраці в регіоні.