Президент Румунії Нікушор Дан відвідає Україну для участі у саміті в Одесі

Про це повідомлює офіс президента Румунії
11 червня новообраний президент Румунії Нікушор Дан здійснить свій перший візит до України, щоб взяти участь у четвертому саміті Україна – Південно-Східна Європа, який відбудеться в Одесі. Цю інформацію підтвердив офіс президента Румунії.
На саміті Дан підкреслить зобов’язання Румунії продовжувати підтримку України на всіх рівнях, а також висловить готовність долучитися до зусиль, спрямованих на досягнення справедливого та стійкого миру, а також до процесів відновлення.
Крім того, румунський президент візьме участь у тристоронній зустрічі Румунія-Молдова-Україна, де обговорить з колегами ключові проєкти взаємоз’єднання, зокрема в сфері енергетичної інфраструктури, процесу євроінтеграції та співпраці в забезпеченні безпеки.
Формат Україна – Південно-Східна Європа був започаткований у 2023 році у відповідь на агресію Росії проти України. Ця регіональна платформа має на меті підтримку України та спільну боротьбу з наслідками війни, які впливають на безпеку всього регіону.
Також до Одеси прибуде президент Сербії Александр Вучич, що стане його першим візитом до України з початку повномасштабної війни.
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