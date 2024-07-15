15 липня розвідника Романа Червінського звільнили під заставу в розмірі 9 мільйонів гривень. Він перебував під арештом з квітня 2023 року.

Про звільнення Червінського під заставу повідомив його адвокат Віктор Василюк.

“Героя-розвідника Романа Червінського відпустили під заставу! Нарешті Роман зможе обійняти своїх дітей, маму, дружину, сестру. Дякуємо усім, хто підтримував і наближав цю проміжну перемогу. Але боротьба ще триває!” — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Ще один адвокат Костянтин Глоба написав, що розвіднику призначили заставу у розмірі 9 мільйонів гривень. Він зазначив, що судовий розгляд тривав сім годин, а 27 народних депутатів та ще 51 особа виявили бажання взяти Червінського на поруки.

Суспільне уточнило, що Червінський залишатиметься під вартою до внесення застави у понад 9 млн гривень. Рішення ухвалив апеляційний суд Кропивницького.