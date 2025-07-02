Відновлення житла в Солом'янському районі Києва після російських обстрілів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Більше 10% житлових будинків у Солом’янському районі Києва постраждали від російських обстрілів. В основному, у цих будинках вибиті вікна та пошкоджені дахи. Влада планує відновити покрівлю до початку осінньо-зимового сезону. Про це повідомив голова Солом’янської районної державної адміністрації Сергій Мовенко.

“Пріоритетними в нас залишаються ті будинки, які отримали найбільші пошкодження. Наразі в них проводиться інструментальне дослідження і після цих всіх досліджень будуть проводитися відповідні тендерні процедури на проєктування та подальшу відбудову та відновлення цих будинків.” – Сергій Мовенко

За словами посадовця, внаслідок обстрілів у районі пошкоджено понад 3 тисячі вікон, які наразі закриті плівкою та OSB-плитами. Тривають роботи з відновлення дахів, для яких використовуються матеріали з резервного фонду.

“Біля 20-ти аварійних дахів будинків, на яких провелись роботи з демонтажу, вже проводяться роботи з покрівельними матеріалами. Я думаю, найближчі декілька місяців до початку осінньо-зимового періоду дахи будуть відновлені.” – Сергій Мовенко

Відновлювальні роботи розпочинаються лише після детального обстеження пошкоджених будинків фахівцями, що займає чимало часу. Голова РДА зазначив, що хочеться пришвидшити процес, але через обмежені людські ресурси роботи ведуться за затвердженим графіком.

Вплив російських атак на Солом’янський район

У ніч проти 17 червня внаслідок комбінованого удару російських військ по Києву в Солом’янському районі було зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку та гуртожиток авіаційного інституту, а також пошкоджено освітні заклади та інфраструктуру. Після завершення пошукових робіт у зруйнованій багатоповерхівці виявили 23 загиблих.

Крім того, у ніч на 6 червня армія РФ здійснила масовану атаку на Київ ракетами та дронами. У місті зафіксували падіння уламків та влучання у кількох районах. Під час ліквідації наслідків атаки в Солом’янському районі загинули троє рятувальників ДСНС, ще дев’ятеро отримали поранення.