Росатом просить МАГАТЕ посередництва щодо ядерного палива на Запорізькій АЕС

Як повідомляє медіа Reuters

Голова “Росатому” Олексій Ліхачов звернувся до гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі з проханням стати посередником у переговорах між США та Росією щодо американського ядерного палива, яке наразі зберігається на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Цю інформацію оприлюднили 6 червня.

Згідно з повідомленням, Ліхачов висловив бажання, щоб МАГАТЕ допомогло вирішити питання подальшої долі ядерного палива, яке належить американській компанії “Westinghouse” і знаходиться на території окупованої ЗАЕС. Він також зазначив, що Росія готова або використовувати це паливо, або повернути його до США.

Рафаель Гроссі підтвердив готовність МАГАТЕ виступити в ролі посередника, про що повідомляє російське державне медіа “РИА Новости”.

Раніше постійне представництво Росії при міжнародних організаціях у Відні направило ноту до МАГАТЕ, в якій зазначило, що у разі повної втрати електропостачання розроблена “Процедура передачі напруги на власні потреби Запорізької АЕС від єдиної енергосистеми Росії”.

Окупація Запорізької АЕС та роль МАГАТЕ

Запорізька АЕС була захоплена російськими військами 4 березня 2022 року під час боїв за Енергодар. Вже 12 березня стало відомо, що контроль над об’єктом перейшов до російської компанії “Росатом”. Незважаючи на це, український персонал продовжує обслуговувати станцію під контролем Росії, при цьому їх змушують отримувати російське громадянство та підписувати контракти з “Росатомом”.

21 липня 2022 року російські війська перемістили на територію АЕС важку техніку, зброю та вибухівку, що суперечить міжнародним нормам безпеки атомних електростанцій.

1 вересня 2022 року на Запорізьку АЕС прибула місія МАГАТЕ, до складу якої увійшли експерти з різних країн, але представників Британії, США та Росії серед них не було.

7 жовтня 2022 року МАГАТЕ вирішило збільшити кількість своїх експертів на станції, що сталося під час першої ротації. Відтоді на ЗАЕС працюють четверо представників міжнародної організації.

9 червня 2023 року, через зниження рівня води внаслідок підриву Каховської ГЕС, Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження “Енергоатому” перевести енергоблок №5 Запорізької АЕС у “холодний зупин”. Інші енергоблоки також зазнали обмежень у експлуатації.

2 вересня 2023 року МАГАТЕ успішно провела 11 ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС, а в грудні 2023 року відбулася вже 15 ротація.

Збитки, завдані окупантами Запорізькій АЕС, оцінюються в 30 мільярдів гривень, а недоотримана вигода “Енергоатома” перевищує 167 мільярдів гривень.