Корпорація Roshen, яка належить родині Петра Порошенка, ухвалила рішення припинити діяльність своєї кондитерської фабрики Bonbonetti в Будапешті.

Про це повідомляє Forbes.

За словами виконавчого директора Roshen Олександра Головащука, виробництво на угорській фабриці втратило економічну доцільність. Протягом останнього року обсяги виторгу підприємства становили лише близько 3,3–3,5 млн євро.

Закриття Bonbonetti стало частиною стратегії корпорації з оптимізації витрат. Частину обладнання з фабрики вже перенесено на інші виробничі майданчики Roshen, які продовжують свою роботу. На даний момент єдиним міжнародним активом корпорації залишається фабрика у Клайпеді, Литва.

Roshen придбав Bonbonetti у 2012 році для розширення своєї присутності на європейському ринку. Однак з часом фабрика втратила конкурентоспроможність через зростання витрат на виробництво та інші економічні фактори.

Це не перший випадок, коли корпорація закриває свої міжнародні виробничі майданчики. У 2015 році було припинено діяльність фабрики в Липецьку (Росія) через політичні та економічні причини.