Для того, щоб якісно продовжувати захоплювати українські землі, росіянам не вистачає людських ресурсів та матеріальних. Так вважає Міноборони.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За останні часи війна проти України стала причиною роздратування у регіонах РФ. Інформація про бойові дії, яку поширює внутрішня пропаганда, викликає у російського населення втому й невдоволення, а не захват, як це було на початку вторгнення.

Ресурси для ведення війни вичерпуються, а рівень втрат стає важче приховувати. Кремль планує підвищення податків для росіян, які заробляють більше 2200 доларів на місяць, щоб зібрати близько 200 мільярдів доларів у період з 2025 по 2031 рр.

Російське військово-політичне керівництво готує населення до затягування пасків, спрямовуючи увагу на розв’язання соціально-побутових проблем. Держава-агресор намагається каналізувати невдоволення населення та уникнути соціальних вибухів, надаючи підтримку учасникам війни та їхнім сім’ям через різноманітні соціальні заходи.

За словами ГУР, представники Путіна з Москви, зокрема партійці, відправлені “в народ” для організації заходів підтримки учасників війни проти України та їхніх сімей. Їхня діяльність включає участь у прийомах громадян, розробку соціальних законопроєктів, таких як підтримка волонтерства, підвищення зарплат та захист ветеранів.

Окрему увагу приділяють підтримці інвалідів, яких стає все більше через війну. Російська влада також сприяє розвитку внутрішнього туризму для покалічених війною, зокрема встановлюючи мінімальну кількість місць для інвалідів на парковках.

Крім того, учасникам війни виділяють “верещагінські карти” на суму 15 тисяч рублів, які можна використовувати на культурні заходи протягом року.