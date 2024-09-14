Для проведення тривалої контрнаступальної операції росіяни будуть змушені знімати свої сили з інших ділянок фронту.

Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни.

“ISW продовжує стежити за російськими контратаками в Курській області, але поки не спостерігала значних бойових дій, які б свідчили про початок масштабної, скоординованої контрнаступальної операції, спрямованої на повне витіснення українських військ із цього регіону”, — йдеться в дописі.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок російських контрнаступальних дій у Курській області. Раніше представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер зазначив, що США спостерігали спроби Росії провести “певну контрнаступальну” операцію, яку він описав як “маргінальну”.

Зеленський також заявив, що російське командування планує зосередити в цьому регіоні від 60 000 до 70 000 військовослужбовців, що значно перевищує 50 000, які, за оцінками американських аналітиків, необхідні для повного витіснення українських військ із Курської області.

На даний момент російська влада покладається переважно на недостатньо підготовлених призовників і невеликі підрозділи регулярних та нерегулярних військ, які навряд чи мають великий бойовий досвід.

Для успішного проведення контрнаступальної операції в Курській області Росії, ймовірно, знадобиться ще більше військової сили та техніки, оскільки значна частина задіяних підрозділів не має достатнього бойового досвіду. Наразі основна відповідальність за контратаки в Курській області лежить на повітряно-десантних військах, нещодавно передислокованих з українського фронту.

Це може свідчити про те, що російське командування планує використати більш “елітні” або боєздатні підрозділи для відвоювання території. Однак Росії, ймовірно, доведеться перекинути війська з інших операцій або резерви з України для формування достатньо потужних сил, здатних здійснити великий контрнаступ і охороняти кордон від можливих вторгнень.