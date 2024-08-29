Росії заявили, що стали відомі імена нових фігурантів справи про теракт у «Крокусі»

Басманний суд Москви продовжив на три місяці арешт п'ятьох осіб, яких називають фігурантами справи про теракт у торгово-розважальному центрі "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї. Раніше зв'язок цих осіб з терактом не висвітлювався.

Про це повідомляє «Настоящее время».

Пресслужба московських судів загальної юрисдикції оприлюднила імена затриманих: Шахромджон Гадоєв, Зубайдулло Ісмаїлов, Мустакім та Умеджон Солієви та Хусейн Хамідов.

За даними близького до російських силовиків Telegram-каналу Baza, підозрюваних затримали в середині травня. Їм висунули обвинувачення у здійсненні теракту, замаху на нього, участі в терористичній організації, а також у незаконному обігу зброї та вибухових речовин.

Нагадаємо, теракт у “Крокус Сіті Холлі” стався 22 березня 2024 року. За даними слідчого комітету РФ, жертвами стали щонайменше 145 осіб. Частину з них нападники розстріляли, більшість загинула внаслідок пожежі, задихнувшись продуктами горіння. Відповідальними за цей теракт визнало себе угруповання “Ісламська держава”.