Російські війська за минулу добу активізували штурми позицій ЗСУ на півдні. Найбільше - в районі Старомайорського Запорізької області. За 15 травня там зафіксовано загалом 30 атак армії РФ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

“Можна побачити, що вони активізують свої спроби, але вони безуспішні. Проте кількість штурмів вчора була досить велика – 30. Здебільшого це Старомайорське (19 безуспішних штурмів), Кринки (7 штурмів) і чотири – Роботине. До речі, в інформаційному просторі в нас фігурує Роботине, хоча вони на Старомайорське більше спроб здійснюють”, – розповів він.

За словами Плетенчука, безуспішні штурми ворога призвели до втрати 130 російських військових, з яких понад 60 – ліквідовано. З початком посилених спроб штурмів українських позицій, якісно змінився склад втрат, тобто збільшилась пропорція загиблих до поранених – з третини до половини, зазначив речник.

За його словами, тиск росіян справді досить серйозний.

“Але це на фоні використання тих ресурсів, які й до цього там були присутні. Ознак створення наступальних угруповань на нашому напрямку не спостерігається”, – підсумував Плетенчук.