Унаслідок атаки окупантів поранено троє пасажирів – 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.

Про це повідомила прокуратура Сумщини.

За її інформацією, 5 жовтня 2024 року близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував рейсовий автобус, який рухався по території Річківської громади Сумського району.

Унаслідок атаки окупантів поранено троє пасажирів – 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.