Про це повідомила прокуратура Сумщини.
За її інформацією, 5 жовтня 2024 року близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував рейсовий автобус, який рухався по території Річківської громади Сумського району.
Унаслідок атаки окупантів поранено троє пасажирів – 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Окупанти вдень атакували з БпЛА Херсон: четверо людей отримали поранення
- На Херсонщині через ворожі обстріли загинули дві людини, ще шестеро дістали поранення
- Росіяни обстріляли Малу Токмачку на Запоріжжі: двоє чоловіків загинули