За минулу добу внаслідок російських обстрілів і бойових дій виникли знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, у Дніпропетровській області через обстріли відключалися повітряні лінії, що призвело до знеструмлення побутових споживачів і залізниці, що спричинило затримки руху поїздів. Електропостачання частково відновлено.

У Донецькій області через бойові дії відключалася підстанція та кілька повітряних ліній, що знеструмило побутових споживачів у двох районах, шахти та залізницю. На момент аварії у шахтах перебувало 532 працівники. Електропостачання відновлено.

У Київській, Одеській та Івано-Франківській областях внаслідок ударів дронів пошкоджено повітряні лінії та обладнання підстанцій. У Київській області були знеструмлені побутові споживачі, в Одеській — залізниця та побутові абоненти. Живлення частково відновлено.

У Чернігівській області через обстріли відключилася повітряна лінія, що призвело до знеструмлення 344 абонентів.

Раніше НЕК “Укренерго” відновила електропостачання Запорізької атомної електростанції після ремонту пошкодженої лінії 330 кВ, яка була виведена з ладу внаслідок обстрілу 1 жовтня.