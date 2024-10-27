У Салтівському та Шевченківському районах є поранені.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його інформацією, попередньо було чотири удари по місту у трьох районах: Шевченківському, Київському та Салтівському.

“Місто під атакою ворожих КАБів. Можливі повторні запуски”, — написав Терехов.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Шевченківському районі Харкова постраждали дві людини – 51-річний чоловік та 76-річна жінка.