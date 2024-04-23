Про це повідомляє МВС України у своєму Telegram.
“Окупанти вдарили по місту керованою авіаційною бомбою «УМПБ-Д-30 СМ». Парамедики поліції надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали їх до лікарні”, – йдеться у повідомленні.
Вони їхали в легковому авто та опинились в епіцентрі вибуху.
Про це повідомляє МВС України у своєму Telegram.
“Окупанти вдарили по місту керованою авіаційною бомбою «УМПБ-Д-30 СМ». Парамедики поліції надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали їх до лікарні”, – йдеться у повідомленні.