Вони їхали в легковому авто та опинились в епіцентрі вибуху.

Про це повідомляє МВС України у своєму Telegram.

“Окупанти вдарили по місту керованою авіаційною бомбою «УМПБ-Д-30 СМ». Парамедики поліції надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали їх до лікарні”, – йдеться у повідомленні.