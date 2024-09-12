Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
“Учора вночі о 23:03 в результаті застосування РФ крилатих ракет, імовірно Х-22, з літаків Ту-22 було уражено цивільне судно, яке перебувало за межами Українського морського коридору та територіальних вод нашої країни”, — йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнав балкер AYA, який перевозив зерно з українського порту Чорноморськ до Єгипту. На момент нападу судно знаходилося в Чорному морі.
У ВМС наголошують, що Російська Федерація продовжує порушувати закони та звичаї війни, демонструючи повне нехтування Міжнародним морським правом, зокрема в частині захисту цивільного судноплавства. Ці дії ставлять під загрозу життя та здоров’я екіпажів торгових суден і ускладнюють доставку українського зерна до країн, які його потребують.
- Російська ракета атакувала цивільне судно з українською пшеницею в Чорному морі
- Російський обстріл знеструмив шахти на Донеччині: 151 шахтар у підземній пастці
- Російські війська обстріляли автомобілі Червоного Хреста в Донецькій області: відомо про загиблих