Росія атакувала цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс у Чорному морі ракетою Х-22.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

“Учора вночі о 23:03 в результаті застосування РФ крилатих ракет, імовірно Х-22, з літаків Ту-22 було уражено цивільне судно, яке перебувало за межами Українського морського коридору та територіальних вод нашої країни”, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнав балкер AYA, який перевозив зерно з українського порту Чорноморськ до Єгипту. На момент нападу судно знаходилося в Чорному морі.

У ВМС наголошують, що Російська Федерація продовжує порушувати закони та звичаї війни, демонструючи повне нехтування Міжнародним морським правом, зокрема в частині захисту цивільного судноплавства. Ці дії ставлять під загрозу життя та здоров’я екіпажів торгових суден і ускладнюють доставку українського зерна до країн, які його потребують.