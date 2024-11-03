Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, протягом дня продовжувався ворожий терор Нікопольщини. Окупанти атакували район важкою артилерією. А ще – поцілили дроном-камікадзе і скинули боєприпас з БпЛА.
“Під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Без наслідків не минулося. Через обстріл загорілася приватна забудова. Пожежу ліквідували”, — йдеться в дописі.
Понівечені адмінбудівля санаторію, десяток будинків, три господарські споруди, стільки ж парників. Пошкоджені й лінії електропередач. Людей не зачепило.
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