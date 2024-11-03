Внаслідок обстрілу Нікополя, Марганецької та Покровської громади на Дніпропетровщині 3 листопада пошкоджені приватні будинки, адмінбудівля санаторію та ЛЕП.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, протягом дня продовжувався ворожий терор Нікопольщини. Окупанти атакували район важкою артилерією. А ще – поцілили дроном-камікадзе і скинули боєприпас з БпЛА.

“Під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Без наслідків не минулося. Через обстріл загорілася приватна забудова. Пожежу ліквідували”, — йдеться в дописі.

Понівечені адмінбудівля санаторію, десяток будинків, три господарські споруди, стільки ж парників. Пошкоджені й лінії електропередач. Людей не зачепило.