Наслідки обстрілу Одеси у ніч проти 10 жовтня (Фото:Міністерство аграрної політики та продовольства України / Telegram)

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За словами Коваля, під обстріл потрапив контейнеровоз, на борту якого було 45 контейнерів з фасованою соняшниковою олією. Ця партія була гуманітарним вантажем на замовлення ООН для постачання до Палестини.

“Україна, попри війну, постачає продукцію для 400 млн людей у світі. Тому ми потребуємо посилення захисту неба над нашою країною. Потребуємо подальшої підтримки міжнародної спільноти. Адже сьогодні продовольча безпека України – це і продовольча безпека світу”, зазначив він.