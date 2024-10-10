Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
За словами Коваля, під обстріл потрапив контейнеровоз, на борту якого було 45 контейнерів з фасованою соняшниковою олією. Ця партія була гуманітарним вантажем на замовлення ООН для постачання до Палестини.
“Україна, попри війну, постачає продукцію для 400 млн людей у світі. Тому ми потребуємо посилення захисту неба над нашою країною. Потребуємо подальшої підтримки міжнародної спільноти. Адже сьогодні продовольча безпека України – це і продовольча безпека світу”, — зазначив він.
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