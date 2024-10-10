У ніч на 10 жовтня Росія знову завдала удару балістичною ракетою по портах України. У результаті обстрілу загинули 8 людей, 11 отримали поранення. Окрім цього, було знищено гуманітарний вантаж для Палестини.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За словами Коваля, під обстріл потрапив контейнеровоз, на борту якого було 45 контейнерів з фасованою соняшниковою олією. Ця партія була гуманітарним вантажем на замовлення ООН для постачання до Палестини.