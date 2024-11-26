Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Унаслідок удару дронами FPV постраждали шестеро осіб, зокрема двоє працівників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів.
“Під час роздачі гуманітарної допомоги в селі Солончаки внаслідок обстрілу були поранені шість осіб — двоє представників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів”, – повідомив Кім.
За словами очільника області, сьогодні стало відомо, що 30-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення, помер у лікарні.
“Інші поранені перебувають у важкому, але стабільному стані”, – зазначив він.
Також очільник Кім додав, що напередодні ворог обстрілював Очаківську громаду з артилерії, завдаючи нових руйнувань цивільній інфраструктурі.