Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Унаслідок удару дронами FPV постраждали шестеро осіб, зокрема двоє працівників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів.

“Під час роздачі гуманітарної допомоги в селі Солончаки внаслідок обстрілу були поранені шість осіб — двоє представників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів”, – повідомив Кім.

За словами очільника області, сьогодні стало відомо, що 30-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення, помер у лікарні.

“Інші поранені перебувають у важкому, але стабільному стані”, – зазначив він.

Також очільник Кім додав, що напередодні ворог обстрілював Очаківську громаду з артилерії, завдаючи нових руйнувань цивільній інфраструктурі.

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