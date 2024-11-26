У селі Солончаки Миколаївського району російські війська здійснили атаку на групу людей, які отримували гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Унаслідок удару дронами FPV постраждали шестеро осіб, зокрема двоє працівників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів.

“Під час роздачі гуманітарної допомоги в селі Солончаки внаслідок обстрілу були поранені шість осіб — двоє представників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів”, – повідомив Кім.

За словами очільника області, сьогодні стало відомо, що 30-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення, помер у лікарні.

“Інші поранені перебувають у важкому, але стабільному стані”, – зазначив він.

Також очільник Кім додав, що напередодні ворог обстрілював Очаківську громаду з артилерії, завдаючи нових руйнувань цивільній інфраструктурі.