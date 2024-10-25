У ніч на 25 жовтня Росія завдала удару по Україні, запустивши 63 ударні БПЛА типу "Shahed" та інші безпілотники з напрямків Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Станом на 10:00 було підтверджено збиття 36 ворожих дронів у різних областях, зокрема Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській. Більшість знищених БПЛА було на Одещині та Київщині.

Крім того, 16 російських безпілотників було локаційно втрачено.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.