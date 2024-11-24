У січні-листопаді Росія запустила по Україні 194 балістичні ракети, з близько 60 – це північнокорейські KN-23, у яких виявлено деталі, вироблені у країнах Заходу.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на власні підрахунки, які були підтверджені українськими військовими джерелами.

Українські посадовці показали CNN уламки північнокорейських ракет, які засвідчують, що в їхніх системах наведення використовуються деталі зі США та Європи. Найважливіші компоненти випущені дев’ятьма західними виробниками, зокрема компаніями, розташованими у США, Нідерландах і Великій Британії. Деякі частини ракет були виготовлені у 2023 році.

Читайте також: Зеленський: Україну у жовтні буквально щодня атакували «Шахеди» зі 170 тисячами іноземних компонентів

За інформацією CNN, в серпні та вересні спостерігався сплеск атак, коли Україна вперше публічно розповіла про використання Росією KN-23.

«Ми бачимо, що з весни Росія набагато більше використовує балістичні ракети та ударні безпілотники для ударів по Україні. І менше застосовує крилаті ракети”, – сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю телеканалу.

Звіт, опублікований на початку цього року британською дослідницькою організацією Conflict Armament Research (CAR), виявив, що 75% компонентів однієї з перших ракет КНДР, запущених по Україні, були виготовлені компаніями, які базуються в США.

За даними CAR, у північнокорейських ракетах виявлено компоненти з понад 250 компаній. Але більшість цієї електроніки продається п’ятьма основними дистриб’юторами, які базуються в США й Канаді. Імовірним каналом постачання деталей є Китай, вважають експерти.