Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені усі ворожі ударні безпілотники, йдеться в повідомленні командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Миколи Олещука.

Зазначається, що загалом російські сили у ніч проти 14 травня для атаки застосували:

18 ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”, які запускали із мису Чауда,

та 1 балістичну ракету “Іскандер-М” – її також запускали з окупованого Криму.

Бойова робота із відбиття повітряної атаки тривала у восьми областях.

“В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих “Шахедів” у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей”, – розповів Олещук.

Про наслідки запуску російської ракети нічого не повідомляється.

Він уточнив, що російську атаку відбивали винищувальна авіація,зенітні ракетні війська,мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.