Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені усі ворожі ударні безпілотники, йдеться в повідомленні командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Миколи Олещука.
Зазначається, що загалом російські сили у ніч проти 14 травня для атаки застосували:
- 18 ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”, які запускали із мису Чауда,
- та 1 балістичну ракету “Іскандер-М” – її також запускали з окупованого Криму.
Бойова робота із відбиття повітряної атаки тривала у восьми областях.
“В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих “Шахедів” у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей”, – розповів Олещук.
Про наслідки запуску російської ракети нічого не повідомляється.
Він уточнив, що російську атаку відбивали винищувальна авіація,зенітні ракетні війська,мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.
- Схоже, що армія РФ створює у Харківській області буферну зону, але не просуваєтсья вглиб, — ISW
- Блінкен прибув з візитом до Києва на тлі нового наступу Росії
- Росія намагатиметься просуватися на Харків, але США не очікують серйозних проривів, — Держдеп