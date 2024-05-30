Про це йдеться у звіті розвідки.
До такого висновку розвідка США дійшла, порівнявши зображення “ракетного сміття”, яке було знайдене у Харкові після обстрілу 2 січня та зображення ракет у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.
«Уламки в Україні візуально відповідають ракетам на зображеннях з північнокорейських державних ЗМІ», – йдеться у звіті.
Зокрема, аналітики виявили схожість у секціях переднього двигуна, кормового двигуна і кабельного лотка, а також кільцевих роз’ємів на фото уламків ракет у Харкові та ракет на заводі у Пхеньяні.