Розвідувальне управління Пентагону підтвердило, що Росія використовує північнокорейські ракети для ударів по Україні.

Про це йдеться у звіті розвідки.

До такого висновку розвідка США дійшла, порівнявши зображення “ракетного сміття”, яке було знайдене у Харкові після обстрілу 2 січня та зображення ракет у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.