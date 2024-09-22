Унаслідок перенесення бойових дій на територію Курської області росіяни зараз більше обстрілюють свої території, ніж Сумську область.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник.

«Перенесення бойових дій Силами оборони України на територію Курської області дається взнаки, і ворог міняє і характер цих обстрілів, і їхню структуру. Вони змушені у більшості здійснювати саме обстріли на своїй території, по своїх населених пунктах», – сказав він.

За словами Мисника, на територію в Сумській області Росія позаминулої доби скинула 17 КАБів, а на територію району Курської області, яка зараз під контролем Сил оборони – 21 КАБ. Минулої доби, відповідно, росіяни випустили по Сумщині 13 КАБів, а по Курщині — 31 КАБ.

У відповідь на питання, чи спостерігають переміщення з боку Росії вздовж кордону або накопичення там техніки чи військ, Мисник сказав, що ситуація весь час моніториться.

«Після проведення Курської операції ворог зі свого боку мінує вже і прикордоння, і посилено створює фортифікаційні споруди. А ми тут знаходимося у постійній бойовій готовності. У нас тут відбудована дуже ефективна система оборони на північному кордоні — це і щодо протидії ДРГ, і навіть вже на підходах підрозділів росіян до кордону ми намагаємося їх максимально нищити», – додаав він.