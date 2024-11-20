Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За підтвердженими даними від початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україні:
- 592 дитини загинули;
- 1702 – отримали поранення;
- 1934 – вважаються зниклими;
- 19 546 – депортовані або примусово переміщені.
За словами омбудсмена, зусиллями державних органів, міжнародних партнерів і громадських організацій вдалося повернули 1012 дітей з тимчасово окупованих територій України та РФ.
Лубінець нагадав, що сьогодні, 20 листопада, у світі відзначають День дитини. Саме цього дня Генасамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини та Конвенцію про права дитини.
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