Минуло два роки після теракту в Оленівській колонії, де загинули щонайменше 50 українських військовополонених, а Росія досі не допустила представників ООН на місце трагедії.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

В організації наголосили, що військовополонені захищені міжнародним гуманітарним правом, яке вимагає гуманного ставлення до них і зобов’язує державу, що тримає їх у полоні, забезпечити їхню безпеку.

Таким чином, смерть або серйозні поранення військовополонених мають стати предметом офіційного і ретельного розслідування з боку держави, що утримує полонених.

В ООН також наголосили, що російські окупанти вжили заходів, щоб перешкодити встановленню фактів вибухів у Оленівці. Місце події не тільки не зберегли, а й знищили його, а речові докази були пошкоджені.

Раніше російська влада заявила, що удару завдали нібито ракети HIMARS, випущені Збройними Силами України.