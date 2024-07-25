Теракт в Оленівці: Координаційний штаб ініціював відновлення розслідування на міжнародному рівні – АрміяInform

Про це повідомляє пресслужба ООН.

В організації наголосили, що військовополонені захищені міжнародним гуманітарним правом, яке вимагає гуманного ставлення до них і зобов’язує державу, що тримає їх у полоні, забезпечити їхню безпеку.

Таким чином, смерть або серйозні поранення військовополонених мають стати предметом офіційного і ретельного розслідування з боку держави, що утримує полонених.

В ООН також наголосили, що російські окупанти вжили заходів, щоб перешкодити встановленню фактів вибухів у Оленівці. Місце події не тільки не зберегли, а й знищили його, а речові докази були пошкоджені.

Раніше російська влада заявила, що удару завдали нібито ракети HIMARS, випущені Збройними Силами України.

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