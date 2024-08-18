О 05:00 окупанти здійснили обстріл Києва північнокорейськими балістичними ракетами KN-23, що стало вже третім таким випадком у серпні з інтервалом у 6 днів.

Про це повідомляє КМВА.

Сьогодні вранці ворог здійснив ракетний удар по Києву, використавши балістичне озброєння. Це вже третій обстріл столиці балістикою у серпні, з інтервалом у 6 днів між атаками.

За попередніми даними, знову були застосовані північнокорейські ракети типу «KN-23», але протиповітряна оборона змогла запобігти ураженню Києва.

Балістичні ракети були знищені на підльоті до Києва, а також були нейтралізовані кілька ударних БпЛА ворога, які не досягли міста.

Станом на зараз у Києві немає руйнувань і інформації про постраждалих.

Дані оперативного зведення продовжують оновлюватися.