Про це повідомляє КМВА.
Сьогодні вранці ворог здійснив ракетний удар по Києву, використавши балістичне озброєння. Це вже третій обстріл столиці балістикою у серпні, з інтервалом у 6 днів між атаками.
За попередніми даними, знову були застосовані північнокорейські ракети типу «KN-23», але протиповітряна оборона змогла запобігти ураженню Києва.
Балістичні ракети були знищені на підльоті до Києва, а також були нейтралізовані кілька ударних БпЛА ворога, які не досягли міста.
Станом на зараз у Києві немає руйнувань і інформації про постраждалих.
Дані оперативного зведення продовжують оновлюватися.
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