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! 12:38 Кількість загиблих зросла до 9 людей, 12 поранені, повідомили в ОВА.

! 11:49 Наразі відомо про 8 загиблих, повідомив Володимир Зеленський.

! 10:28 У Сумах відомо про сімох загиблих та 12 людей, які мають тяжкі поранення, повідомили в ОВА.

Раніше про удар по Сумах повідомив очільник МВС Клименко.

За його словами, серед загиблих – поліціянт, ще один поранений.

“У Сумах росіяни двічі вдарили по медичному закладу: станом на зараз загинуло 6 осіб.

Внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.

Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено.

Другий день поспіль українські поліцейські зазнають втрат серед особового складу. В Кривому Розі продовжуються пошуки на місці вчорашнього удару по будівлі поліції. За наявною інформацією, ще один працівник може бути під завалами”, — написав він.