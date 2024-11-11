Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
“Росіяни зараз намагатимуться створити максимальний хаос з вкидами в західні медіа і через Х”, – повідомив Коваленко.
Він чітко зазначив, що за розповсюдженням дезінформації та маніпуляцій, спрямованих на вплив на громадську думку, стоїть Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації.
- У Польщі планують відкрити базу протиракетної оборони НАТО.
- Жоден з опублікованих у медіа «мирних спецсценаріїв» Трампа не має підґрунтя, — ЦПД.
- У РНБО повідомили про участь північнокорейських військових у навчаннях з FPV-дронами.