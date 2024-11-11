Російська пропаганда активно використовує соціальну мережу X та західні ЗМІ для поширення дезінформації та створення хаосу. Їхня мета - підірвати довіру до інформації та розсіяти паніку.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

“Росіяни зараз намагатимуться створити максимальний хаос з вкидами в західні медіа і через Х”, – повідомив Коваленко.

Він чітко зазначив, що за розповсюдженням дезінформації та маніпуляцій, спрямованих на вплив на громадську думку, стоїть Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації.