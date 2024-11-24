Українська розвідка припускає, що Росія планує великий наступ на Запоріжжя, розташоване лише за 30 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомляє The Economist.

Наприкінці 2022 року Володимир Путін оголосив Запорізьку область територією Росії, хоча контроль над регіоном був частковим.

Це рішення було прийняте після псевдореферендуму, участь у якому мешканці Запоріжжя не брали, повідомляє видання. За два місяці російські обстріли завдали значних руйнувань місту, пошкодивши близько 1500 будівель.

Анонімне джерело серед українських посадовців заявило, що Росія може зосередити 130 тисяч військових для проведення масштабної атаки.

“Їхнє угруповання в регіоні значно посилюється, що викликає у нас занепокоєння”, – повідомило джерело.

Попри це, командир бригади швидкого реагування “Спартан”, полковник Олексій Хільченко, вважає, що Росія наразі не планує наступу на Запоріжжя. Він зазначив, що раніше Москва мала намір використати для атаки дві дивізії чисельністю 20-30 тисяч військових, але частину сил було перекинуто в Курську область.

“Зараз росіяни зайняті в інших напрямках і не готові до наступу”, – заявив полковник.

Схожу думку висловив командир батальйону 118-ї бригади “Лемберг”, який відповідає за оборонні рубежі на південному заході Запорізької області.

“Ми не бачимо, щоб вони були готові до рішучих дій просто зараз. Але перший удар, якщо він відбудеться, буде дуже потужним”, – наголосив він.

Українські військові підрозділи не чекають бездіяльно – навколо Запоріжжя споруджуються нові укріплення для захисту міста. Це демонструє готовність України до потенційної ескалації в регіоні, навіть якщо ймовірність нападу залишається під питанням.