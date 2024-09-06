Згідно з інформацією української розвідки, Росія вже готує нові ракетні та дронові атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Верховної Ради.

За словами Шмигаля, якщо не буде подальших атак на об’єкти української енергосистеми, тоді “зиму можемо пройти без відключень”.

“Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої „розкоші“ просто жити спокійно, їх терористична і геноцидна політика буде продовжуватись. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні і дронові удари по нашій енергосистемі”, — зазначив він.

Шмигаль підкреслив, що Україна вже втратила 9 гігаватів, що є половиною об’єму довоєнного споживання електроенергії.