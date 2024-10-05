Російська армія планує здійснити провокацію за допомогою ударних безпілотників Shahed, які подеколи заходять у повітряний простір Білорусі.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram-каналі.

На його думку, коли російські безпілотники потрапляють у повітряний простір Білорусі, ймовірно є спроба здійснити провокацію поблизу Мозирського нафтопереробного заводу, щоб пізніше звинуватити у цьому Україну. У такий спосіб Кремль намагатиметься напряму залучити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у війну.

“Щодо російського шахеда в Білорусі. Росіяни намагаються здійснити провокацію біля Мозирського НПЗ, щоб звинуватити Україну і вимагати дій від Лукашенка”, — написав керівник ЦПД.

Коваленко додав, що минулої ночі російський дрон вибухнув недалеко від Мозиря, у Калинковичах.