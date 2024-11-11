Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
“Штурми можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день”, – підкреслив Волошин.
Зараз точна стратегія росіян не відома: це може бути як одна велика атака, так і серія окремих штурмів. Однак чисельна перевага сил противника у цьому районі може значно ускладнити оборону для українських військ, які вже зазнають значного тиску на сході.
“Російські війська у цьому районі чисельно значно переважають українських захисників”, – додав речник.
Ситуація в Запорізькій області залишається напруженою, і українські військові готуються до можливих наступальних дій з боку російських військ найближчим часом.
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