Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко попередив, що в результаті російської провокації можуть постраждати як цивільні, так і нафтопереробний завод неподалік Мозиря.

Про плани Росії здійснити провокацію проти Білорусі Коваленко повідомив на своєму каналі в Telegram.

“7 дронів росіян за ніч пролетіли територією білорусі, за вересень таких було 30, був зафіксований раніше навіть удар БПЛА шахед поблизу Мозиря, де є НПЗ.”, – заявив Коваленко.

За його словами, ситуація розвивається так, що Росія, ймовірно, здійснить атаку, яка може спричинити жертви серед цивільних і пошкодити нафтопереробний завод. Ці дії є цілеспрямованими з боку російських сил.