Про плани Росії здійснити провокацію проти Білорусі Коваленко повідомив на своєму каналі в Telegram.
“7 дронів росіян за ніч пролетіли територією білорусі, за вересень таких було 30, був зафіксований раніше навіть удар БПЛА шахед поблизу Мозиря, де є НПЗ.”, – заявив Коваленко.
За його словами, ситуація розвивається так, що Росія, ймовірно, здійснить атаку, яка може спричинити жертви серед цивільних і пошкодити нафтопереробний завод. Ці дії є цілеспрямованими з боку російських сил.
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