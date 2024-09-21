Про це написав Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в мережі Х.
За його словами, РФ готується нанести удари по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій та підстанціях передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.
“Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула Миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста”, – закликав Сибіга.
За словами міністра, ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Про це Сибіга поінформував також МАГАТЕ.
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