Міністр закордонних справ під час брифінгу в Одесі підкреслив небезпеку можливих ударів по об'єктах атомної інфраструктури.

Як повідомив Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільному брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі.

“Росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об’єктах нашої ядерної енергетики”, – заявив міністр.

Таким чином він наголосив на необхідності зняти заборону на удари вглиб території РФ. Сибіга підкреслив, що, відповідно до статуту ООН, Україна має право на захист і потребує можливості здійснювати його саме зараз.

Раніше повідомлялося, що в середу, 16 жовтня, міністри закордонних справ Швеції, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Литви, Латвії й Данії (Нордично-Балтійська вісімка, NB8) прибули в Одесу, щоб обговорити посилення обороноздатності та енергетичної стійкості України напередодні зими та План перемоги Володимира Зеленського.