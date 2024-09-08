Про це пише The Telegraph.

Директор ЦРУ Вільям Бернс розповів виданню, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році існувала реальна загроза застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Бернс зазначив, що різкий прорив Збройних сил України на північному сході восени 2022 року викликав занепокоєння, що російський президент Володимир Путін може вдатися до крайніх заходів. Це спричинило активізацію дипломатичних зусиль.

“Восени 2022 року було відчуття, що існує реальна загроза застосування тактичної ядерної зброї”, — сказав Бернс під час обговорення з головою британської розвідки Мі-6.

Бернс також повідомив, що президент США Джо Байден доручив йому провести переговори з головою російської розвідки Сергієм Наришкіним наприкінці 2022 року, щоб чітко донести наслідки такої ескалації. У листопаді того ж року Бернс вирушив до Туреччини для зустрічі з Наришкіним.

“Він передав чітке повідомлення про наслідки використання Росією ядерної зброї та ризики для глобальної стабільності”, — йшлося в заяві Білого дому на той час.

Після заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу в жовтні 2022 року про те, що Україна нібито планує використати радіоактивну “брудну бомбу”, посилилися побоювання щодо можливої атаки з боку Росії.

Російські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Україна нібито збирає ядерні матеріали для створення “брудної бомби” або зброї малої потужності, але Велика Британія швидко спростувала ці звинувачення. Президент України Володимир Зеленський також заявив, що Росія, ймовірно, сама планувала застосувати “брудну бомбу”.

Бернс підсумував: “Не можна дозволити залякувати себе брязканням зброєю з боку Путіна, але при цьому варто бути пильними”.