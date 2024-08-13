Росія навчала свій флот атакувати цілі глибоко в Європі за допомогою ракет з ядерними боєголовками в разі потенційного конфлікту з НАТО.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на секретні документи, передані виданню західними джерелами.

“Карти цілей, що простягаються від західного узбережжя Франції до Барроу-ін-Фернесс у Великій Британії, докладно описані у презентації для офіцерів, яка була підготовлена (Росією – ред.) до повномасштабного вторгнення в Україну”, — пише видання.

Документи показують, як Росія уявляла собі конфлікт із Заходом, що виходить далеко за межі її безпосереднього кордону з НАТО, і планувала серію нищівних ударів по Західній Європі.

Файли, складені в період між 2008 і 2014 роками, включають список цілей для ракет, які можуть нести як звичайні, так і тактичні ядерні боєголовки. Російські офіцери підкреслюють переваги використання ядерних ударів на ранньому етапі.

У презентації також вказується, що Росія зберегла можливість перевозити ядерну зброю на надводних кораблях, що, за словами експертів, створює значно більші ризики ескалації чи аварій.

У документах зазначено, що “висока маневреність” флоту дає йому змогу завдавати “раптових і попереджувальних ударів” і “масованих ракетних ударів із різних напрямків”, а ядерні боєголовки призначені для використання “у поєднанні з іншими засобами ураження” для досягнення цілей Росії.

Аналітики, які вивчили документи, заявили, що вони відповідають тому, як НАТО оцінює загрози ударів ракет великої дальності, які можуть бути запущені з кораблів російського флоту.

Карти, які були створені для презентаційних цілей, а не для оперативного використання, ілюструють вибірку з 32 цілей НАТО в Європі для російського військово-морського флоту.

FT пише, що у російських секретних документах також згадується варіант “демонстраційного удару” — підриву ядерної боєголовки “у віддаленому районі в період безпосередньої загрози агресії” перед реальним конфліктом для залякування країн Заходу. Причому на офіційному рівні Росія ніколи не визнавала, що такі удари передбачені її військовою доктриною.

“Їхня концепція війни — це тотальна війна. Вони розглядають ці речі (тактичні ядерні боєголовки – ред.) як потенційно виграшну зброю”, — сказав експерт з контролю над озброєннями і професор Міддлберійського інституту міжнародних досліджень у Монтереї Джеффрі Льюїс.

Згідно з документами, розроблені РФ сценарії допускають також військові конфлікти з нинішніми союзниками Кремля — Китаєм, Іраном, Азербайджаном і КНДР.