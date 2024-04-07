Росія намагається перетворити Харків на "сіру зону", в якій неможливе нормальне життя.

Про це пише The Economist, посилаючись на джерела серед військового керівництва України.

Зазначається, що окрім ударів по енергетичній інфраструктурі Росія завдає хаотичних ударів керованими авіабомбами по другому за населенням місту України. При цьому росіяни вдаються до підлої тактики “подвійного удару”, коли другий удар завдається по рятувальниках, поліції і медиках, які приїхали на місце першого удару.

“Військові джерела в Києві стверджують, що Росія вирішила зробити місто “сірою зоною”, непридатною для проживання цивільних осіб“, – повідомляє видання.

Мер міста Ігор Терехов заперечує, що росіянам вдасться реалізувати цей задум.

“Як можна зробити таке місто сірою зоною? Люди не підуть, бо вони вже поїхали, потім повернулися. Їх уже досить катували“, – заявив він.

Терехов нагадав, що на початку війни в Харкові лишалося близько 300 тисяч із півторамільйонного населення, але зараз їх знову близько 1,3 мільйона.

Мер зауважив, що владі вдалося налагодити функціонування міської інфраструктури, попри постійні удари по енергетиці.

“Якби я сказав вам, як ми це зробили, це теж було б мішенню“, – зізнався він.

Видання зазначає, що самі харків’яни потроху все ж залишають місто. Їх лякають постійні ракетні та бомбові удари, а для бізнесу проблемою є також систематичний дефіцит енергії. На тлі цього міська влада звітує про відкриття першої в місті спеціально побудованої підземної школи на 900 учнів.